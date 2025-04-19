МИД России: угрозы ФРГ поставить Киеву Taurus стали элементом давления ЕС на США

Угрозы Германии поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus могут являться элементом торга и давления Европейского союза на США, чтобы страны ЕС получили место за столом переговоров по украинскому конфликту.
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