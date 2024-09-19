Правоохранители изъяли более 11 килограммов наркотиков в Подмосковье

t.me/Ирина Волк Сотрудники полиции при содействии ФСБ и Росгвардии задержали в Подмосковье двух подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ, сообщила в четверг, 19 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.