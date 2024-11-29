Кольпоскопия как одна из важнейших диагностических процедур в гинекологии

Диагностика заболеваний репродуктивной системы имеет большое значение для здоровья женщин. Кольпоскопия, появившаяся в 1925 году благодаря немецкому врачу Гансу Гинзельману, на протяжении многих лет остается одной из самых надежных диагностических процедур в гинекологии.