Кольпоскопия как одна из важнейших диагностических процедур в гинекологии

Диагностика заболеваний репродуктивной системы имеет большое значение для здоровья женщин. Кольпоскопия, появившаяся в 1925 году благодаря немецкому врачу Гансу Гинзельману, на протяжении многих лет остается одной из самых надежных диагностических процедур в гинекологии.
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