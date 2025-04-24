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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Коламбуса» Эвасон возглавит сборную Канады на ЧМ-2025. Хаска из «Калгари» войдет в его штаб

Национальную команду возглавит главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон, об этом сообщает Даррен Дрегер.

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