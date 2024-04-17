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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шишкарев о товарищеских матчах: «Заинтересованы сыграть с Ираном, Китаем. Ведем переговоры еще с Южной Кореей, азиатскими странами»

Об этом сообщил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев. «Заинтересованы сыграть с Ираном, с Китаем.

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