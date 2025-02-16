В Горловке создали спецгруппы по уничтожению беспилотников ВСУ

В Горловке создали специальные мобильные группы из сотрудников регионального Министерства внутренних дел и регионального управления ФСБ России для уничтожения беспилотников ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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