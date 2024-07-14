Песков: НАТО намерена оставаться врагом России

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» заявил, что Североатлантический альянс выступает в качестве врага России и явно демонстрирует эту позицию.
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