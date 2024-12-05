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Челябинцы смогут получать услуги в МФЦ без паспорта

Челябинцы смогут получать услуги в МФЦ без паспорта

В МФЦ Челябинска стало возможным получать услуги без предъявления паспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, в России запущен сервис обслуживания в МФЦ на базе государственной Единой биометрической системы.

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