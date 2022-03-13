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Пожилой цветовод посадил луковичные цветы «методом лазаньи»: крокусы, нарциссы, гиацинты и тюльпаны будут шиковать в апреле

Пожилой цветовод посадил луковичные цветы «методом лазаньи»: крокусы, нарциссы, гиацинты и тюльпаны будут шиковать в апреле

Опытные садоводы сажают весенние луковичные цветы, используя метод лазаньи. Это продуманная технология, которая заключается в размещении луковиц под землей на разных уровнях, будто слоями.

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