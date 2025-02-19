Так Гвардиола давно не позорился. «Реал» просто издевался над «Сити»: все покажет один кадр

Пепу пора отдохнуть!«Манчестер Сити» сенсационно рано покинул Лигу чемпионов. В ответном стыковом матче плей-офф против «Реала» команда Гвардиолы лишь чудом избежала разгрома и смотрелась на удивление жалко.
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