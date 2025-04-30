Уолтц: Европа должна возглавить инициативы, направленные на помощь Украине

Европа должна возглавить будущие инициативы, направленные на предоставление помощи Украине. Соответствующее заявление сделал в ходе интервью газете New York Post помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц.
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