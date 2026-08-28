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Главком ВМС Британии высоко оценил подводный флот России

Главком ВМС Британии высоко оценил подводный флот России

РИА Новости/Министерство обороны РФ Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс заявил о повышении возможностей подводного флота России.

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