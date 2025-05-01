В государственном учреждении образования ´Детский сад №77 г.Бобруйска, была проведена профилактическая беседа по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних и профилактическая беседа о безопасном передвижении по дороге .
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