Награжденные Путиным герои СВО показали, как несут службу на передовой

Прямо в эти минуты на передовой свой боевой долг выполняют настоящие герои. В канун нового года за мужество, проявленное во время спецоперации, грамотную постановку задач своим подчинённым и спасение десятков жизней их лично наградил президент.
Прямо в эти минуты на передовой свой боевой долг выполняют настоящие герои. В канун нового года за мужество, проявленное во время спецоперации, грамотную постановку задач своим подчинённым и спасение десятков жизней их лично наградил президент.
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