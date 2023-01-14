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Награжденные Путиным герои СВО показали, как несут службу на передовой

Прямо в эти минуты на передовой свой боевой долг выполняют настоящие герои. В канун нового года за мужество, проявленное во время спецоперации, грамотную постановку задач своим подчинённым и спасение десятков жизней их лично наградил президент.

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