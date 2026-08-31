Ивановцам рассказали, чего ждать от погоды в первые дни сентября

Легкая куртка пригодится почти каждый вечер на текущей рабочей неделе.Рабочая неделя в Ивановской области начнётся с дождя, но затем жителей региона ждут два относительно тёплых дня.
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