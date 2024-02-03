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МО: за неделю армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам ВСУ

МО: за неделю армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам ВСУ

С 27 января по 3 февраля армия России нанесла 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

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