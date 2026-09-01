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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» и «Реал» сыграют 25 октября. Первое класико сезона Ла Лиги пройдет на «Камп Ноу»

Стала известна дата первого класико нынешнего сезона Ла Лиги .  « Барселона » и «Реал» сыграют 25 октября.

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