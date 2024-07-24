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Момент взрыва внедорожника в Москве попал на видео

Момент взрыва внедорожника в Москве попал на видео

Кадры момента взрыва внедорожника на севере Москвы опубликовал Telegram-канал Mash.Согласно предварительным данным, взрывное устройство, установленное на днище машины, сработало, когда водитель повернул ключ зажигания.

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