Момент взрыва внедорожника в Москве попал на видео

Кадры момента взрыва внедорожника на севере Москвы опубликовал Telegram-канал Mash.Согласно предварительным данным, взрывное устройство, установленное на днище машины, сработало, когда водитель повернул ключ зажигания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии