Норвегия отказала в убежище бывшему «вагнеровцу» Медведеву

Норвежские власти пояснили, что экс-боец ЧВК не был военнослужащим регулярных войск Вооруженных сил России, поэтому на него не распространяется иммунитет от уголовного преследования за участие в боевых действиях.
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