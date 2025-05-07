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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Поздравление от руководства Бобруйского района с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи.

Поздравление от руководства Бобруйского района с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи.

Уважаемые работники печатных и электронных СМИ! Примите искренние поздравления с профессиональными праздниками - Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи!Роль средств массовой информации и электронной связи в жизни современного общества неизменно остается значимой.

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