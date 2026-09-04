Разгар пятничного дня. Одновременно и разгар боевой работы Вооружённых сил России по нанесению ударов в глубину территорий, контролируемых киевским режимом.
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