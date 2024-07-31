Питрәчле хәрби операциягә багышланган мобиль музей оештырган

Питрәч районы Чыты мәдәният йорты директоры Миннур Шәмсетдинов үз проектын гамәлгә ашыра башлады. Ул балаларны шәхси музеендагы хәрби экспонатлар белән таныштыру өчен ГАЗ-69 машинасында авылларга чыгачак.
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