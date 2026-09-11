В Иваново мужчину арестовали за изнасилование 19-летней давности

Ивановца поймали спустя 19 лет после совершения преступления против несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Предприятия Белор...
- МВД Армении: проп...
- АМ Премьер Дании Фре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым