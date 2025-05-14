США расширили санкции против Ирана

Санкции США против Ирана расширены, сообщает 14 мая министерство финансов США на официальном сайте. По данным ведомства, в санкционные списки попали четверо граждан Китая и один иранец, а также десять юридических лиц, также из исламской республики и КНР.
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