Рыбакина выиграла US Open и станет первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США, обыграв в решающем матче Арину Соболенко из Беларуси.
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