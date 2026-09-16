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Царьград

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В Магадане внедорожник насмерть сбил пешехода у «Кинотеатра Сокол»

В Магадане внедорожник насмерть сбил пешехода у «Кинотеатра Сокол»

В районе поселка Аэропорт ночью 16 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода.

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