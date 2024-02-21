Студенты подмосковного медколледжа посетили день открытых дверей в НИКИ детства

День открытых дверей прошел в НИКИ детства для студентов подмосковного медицинского колледжа № 1. Им провели экскурсию по отделениям стационара, где они смогли пообщаться с заведующими, медсестрами и лаборантами.
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