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Царьград

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В Ростове за 21 млн рублей решат проблему подтопления на Текучева

В Ростове за 21 млн рублей решат проблему подтопления на Текучева

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для организации водоотведения с дороги на улице Текучева. Начальная стоимость контракта превышает 21 миллион рублей, средства поступят из муниципальной казны.

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