Бойцы ВС России помогли организовать работу военных священников в ДНР

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск оборудовали для военных священников молитвенную комнату, в которой можно проводить службы, а также исповедания и причастия верующих бойцов.
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