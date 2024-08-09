«О случившемся я никому не рассказал», – так скромно ответил мой коллега – старший участковый уполномоченный полиции отдела УУПиПДН ОМВД России по Елабужскому району Республики Татарстан капитан полиции Радик Гарипов, который спас тонущего в реке мужчину.
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