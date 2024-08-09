«О случившемся я никому не рассказал», – так скромно ответил мой коллега – старший участковый уполномоченный полиции отдела УУПиПДН ОМВД России по Елабужскому району Республики Татарстан капитан полиции Радик Гарипов, который спас тонущего в реке мужчину.