На Брянщине мотоциклист сбил подростка на велосипеде и скрылся с места аварии

Вчера, 18 мая, на улице Горького в поселке Большое Полпино произошло серьезное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, 18-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z2 столкнулся с 13-летним подростком, который двигался на велосипеде Forvard - Омега 101.
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