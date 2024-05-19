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Новости Брянска

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На Брянщине мотоциклист сбил подростка на велосипеде и скрылся с места аварии

На Брянщине мотоциклист сбил подростка на велосипеде и скрылся с места аварии

Вчера, 18 мая, на улице Горького в поселке Большое Полпино произошло серьезное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, 18-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z2 столкнулся с 13-летним подростком, который двигался на велосипеде Forvard - Омега 101.

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