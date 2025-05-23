Новосибирская область открыла свое первое представительство в КНР

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и член постоянного комитета Коммунистической партии Китая города Циндао и секретарь парткома демонстрационной зоны ШОС Чжан Синьчжу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии