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Царьград

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Армения оштрафовала Europa Plus и «Авторадио» на 300 000 драмов

Армения оштрафовала Europa Plus и «Авторадио» на 300 000 драмов

Телерадиокомиссия Армении оштрафовала радиостанции Europa Plus («Радиотун») и «Авторадио» на 300 000 драмов каждую за несоблюдение 55-процентной квоты на армянский язык в эфире.

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