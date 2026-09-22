Армения оштрафовала Europa Plus и «Авторадио» на 300 000 драмов

Телерадиокомиссия Армении оштрафовала радиостанции Europa Plus («Радиотун») и «Авторадио» на 300 000 драмов каждую за несоблюдение 55-процентной квоты на армянский язык в эфире.
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