Евросоюз жестко ограничит доступ иностранных компаний к госзакупкам

Еврокомиссия разрабатывает обширную реформу правил государственных закупок, которая будет способствовать приоритетному обслуживанию европейских компаний и ограничивать участие иностранных поставщиков в крупных тендерах.
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