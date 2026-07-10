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Газета.ру

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Евросоюз жестко ограничит доступ иностранных компаний к госзакупкам

Евросоюз жестко ограничит доступ иностранных компаний к госзакупкам

Еврокомиссия разрабатывает обширную реформу правил государственных закупок, которая будет способствовать приоритетному обслуживанию европейских компаний и ограничивать участие иностранных поставщиков в крупных тендерах.

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