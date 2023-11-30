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РФ сможет претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции

РФ сможет претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции

Если иностранец совершил преступление против граждан России за рубежом, РФ вправе требовать его выдачи, пояснил «Известиям» юрист Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов, комментируя дело об убийстве двух россиянок в Турции.

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