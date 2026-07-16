Полтава и Мальплаке: как старая война порыва уходила в прошлое

Летом 1709 года под Полтавой и осенью того же года у Мальплаке две армии старого образца в последний раз попытались решить исход волей и порывом — и заплатили такую цену, что Европа окончательно поняла: будущее войны за системой, а не за героическим ударом.
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