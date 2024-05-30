Ток и будет: власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга

Власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга. Это возможная альтернатива предлагаемому ранее налогу на прибыль, заявил «Известиям» замдиректора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.
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