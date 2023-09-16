ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 сентября 2023 года

Энергия дня шестнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года = 870 =А не пора ли начать искать ключи к собственной Мудрости и Знаниям своей Души? =Бог не даёт вам людей, которых вы хотите, а Он даёт вам людей, в которых вы нуждаетесь =Больше наблюдайте и не спешите контролировать, а чувство меры к вам придёт само =«Бpaки сoвершaютcя нa небеcax».