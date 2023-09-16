Энергия дня шестнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года = 870 =А не пора ли начать искать ключи к собственной Мудрости и Знаниям своей Души? =Бог не даёт вам людей, которых вы хотите, а Он даёт вам людей, в которых вы нуждаетесь =Больше наблюдайте и не спешите контролировать, а чувство меры к вам придёт само =«Бpaки сoвершaютcя нa небеcax».
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 сентября 2023 года
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Ирина Карамышева
Прекрасная фраза: "Каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать... Это всё есть Созидание." БЛАГОДАРЮ ЗА ПРЕКРАСНЫЕ МЫСЛИ!
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12 час.
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