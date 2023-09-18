Кто выше: зрелищные соревнования по конкуру прошли в Уссурийске

В минувшие выходные в Уссурийске на базе конноспортивного клуба "Грация" прошел значимый чемпионат и первенство Приморского края по конному спорту в дисциплине "Конкур" (6+), по результатам которого спортсмены будут отбираться в сборную Приморья.