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Кто выше: зрелищные соревнования по конкуру прошли в Уссурийске

Кто выше: зрелищные соревнования по конкуру прошли в Уссурийске

В минувшие выходные в Уссурийске на базе конноспортивного клуба "Грация" прошел значимый чемпионат и первенство Приморского края по конному спорту в дисциплине "Конкур" (6+), по результатам которого спортсмены будут отбираться в сборную Приморья.

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