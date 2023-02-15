Военные США: Русские выйдут из конфликта с Украиной самыми сильными

В этом России поможет не столько армия, флот и ВПК, сколько кое-что другое Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах проведения нашей специальной военной операции на Украине, каждый раз подчеркивает: нам не оставили иных вариантов действий.
В этом России поможет не столько армия, флот и ВПК, сколько кое-что другое Президент РФ Владимир Путин, говоря о причинах проведения нашей специальной военной операции на Украине, каждый раз подчеркивает: нам не оставили иных вариантов действий.
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