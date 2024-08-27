В Калуге провели профилактическое мероприятие и задержали 60 человек

Правоохранители провели профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания калужан, в результате в отделение доставили 60 человек, часть из которых нарушили миграционное законодательствоПравоохранители провели профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания калужан, в результате в отделение доставили 60 человек, часть из которых нарушили миграционное законодательство.
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