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Калужские новости

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В Калуге провели профилактическое мероприятие и задержали 60 человек

В Калуге провели профилактическое мероприятие и задержали 60 человек

Правоохранители провели профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания калужан, в результате в отделение доставили 60 человек, часть из которых нарушили миграционное законодательствоПравоохранители провели профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания калужан, в результате в отделение доставили 60 человек, часть из которых нарушили миграционное законодательство.

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