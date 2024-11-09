Полиция задержала юриста, который похитил у банка ВТБ 200 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали юриста Михаила Медведевских , который похитил у банка ВТБ 200 миллионов рублей Медведевских был участником преступной группы, занимавшейся поиском подставных лиц для оформления на их имена кредитов за денежное вознаграждение.