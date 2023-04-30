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Чуйский тракт. С тобой по пути. История уникального музея, посвящённого дороге

Чуйский тракт. С тобой по пути. История уникального музея, посвящённого дороге

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории Перед коммунальным мостом через Бию, рядом с трамвайной линией стоит старинное двухэтажное кирпичное здание под шпилем.

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