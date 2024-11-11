Светлана Мастеркова рассказала спасла подругу от рака

Светлана Мастеркова с дрожью в голосе рассказала трогательную историю о своей подруге Ольге Ушаковой, которую объединяет с ней не только многолетняя дружба, но и непростые испытания, которые они смогли преодолеть вместе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии