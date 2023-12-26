Экс-советник республиканцев спрогнозировал итоги выборов США

В потенциальном противостоянии Дональда Трампа и Джо Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства, заявил в интервью «Известиям» бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас.
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