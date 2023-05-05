Слово и дело

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Печь блины, быть одному, дарить детские вещи: что нельзя делать 5 мая

Печь блины, быть одному, дарить детские вещи: что нельзя делать 5 мая

Православная церковь почитает святого апостола Луку 5 мая. В Луков день предки на Руси следили за народными приметами и соблюдали традиции.

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