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Маклюков о 5:0 с «Барысом»: «Им было сложно выкарабкаться»

 Защитник «Металлурга» и сборной Казахстана Алексей Маклюков прокомментировал исход матча с «Барысом» (5:0).

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