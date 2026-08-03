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FiNE NEWS

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Константин Генич раскритиковал состояние поля на матче «Ахмат» — «Спартак»

Российский футбольный комментатор Константин Генич выразил недовольство состоянием газона на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном после матча второго тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и московским «Спартаком».

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