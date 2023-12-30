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ЕС впервые в истории утвердил "частичный Шенген" для Румынии и Болгарии

ЕС впервые в истории утвердил "частичный Шенген" для Румынии и Болгарии

Совет Евросоюза принял официальное решение с марта 2024 года отменить паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление испанского председательства ЕС.

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