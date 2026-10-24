Animals Услышав слово «домой», Чарли дёрнул поводок и уверенно повёл её по улице. Ольга Ивановна удивлённо смотрела на дома, на витрины, на прохожих.
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